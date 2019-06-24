Предстоящие на 24 июня мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 24 июня, в мэрии Еревана состоится внеочередное заседание Совета старейшин.

Китай заинтересован в рынке Армении. В Ереване состоится форум, в рамках которого китайской группе бизнесменов, находящихся в Армении будут представлены инвестиционные возможности нашей страны.

Проходящие в Грузии акции протеста и вытекающие из этого развития являются в центре обсуждений армянских экспертов. Эксперты по вопросам Грузии Алик Эроянц и Джонни Меликян на созванной пресс-конференции представят свои наблюдения по данной теме.

Тему региональных развитий продолжит директор Института востоковедения Рубен Сафрастян. На встрече с журналистами он затронет ближневосточные брожения, конфликт Иран - США.

На пресс-конференции выступит пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов. Он обратится к внутренним и внешнеполитическим вопросам Армении.

С журналистами встретятся ответственные секретари приемной комиссии ЕГУ, педагогического университета, политехнического университета. Они представят тенденции процесса приема в высшие учебные заведения, востребованные среди абитуриентов специальности, нововведения в образовательных программах.

С 4 по 27 июня в Матенадаране состоятся национальная конференция и обучающие семинары для учителей французского языка в Армении. Цель - создать платформу для обсуждений и обмена опытом для всех учителей французского языка страны.

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