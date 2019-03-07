Анонс мероприятий на 23 июня
17:16, Июнь 22, 2019
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 17:16 Анонс мероприятий на 23 июня
- 16:55 Анна Акопян вместе с дочерью приняла участие в Фестивале сладостей
- 16:43 Меркель призвала найти политическое решение конфликта между США и Ираном
- 16:05 Саркози написал новую книгу о своей политической жизни до прихода в Елисейский дворец
- 16:00 Посольство РА представило ходатайство в суд с просьбой сократить срок ареста гражданина Армении
- 15:35 Министр обороны РА принял главного уполномоченного по делам диаспоры
- 15:22 В Гюмри почти память жертв Великой Отечественной войны
- 14:56 «Инженерная Неделя» соберет в Ереване около 500 представителей этой сферы из США, Европы, Африки
- 14:41 Жители Пальма-де-Майорки попросили власти ограничить число туристов
- 14:32 На квалификационном этапе наши стрелки на 23 месте — Minsk 2019
- 13:59 Ушел из жизни композитор Степан Шакарян
- 13:36 Путин: Россия готова работать с любым избранным премьером Великобритании
- 13:35 Компании по производству и переработке сельскохозяйственной продукции представляют премьер-министру свои производственные возможности
- 13:23 За прошедшую неделю азербайджанские ВС произвели около 2000 выстрелов в сторону армянских позиций
- 13:18 Армен Саркисян выразил соболезнование по поводу смерти ДеметрисаХристофиаса
- 13:17 Сельское хозяйство должно иметь самый большой инвестиционный потенциал в Тавуше — губернатор представил инвестиционные программы
- 13:15 В Грузии гражданин Армении арестован за невыполнение законного требования полицейского — ЗПЧ
- 13:15 На территории Армении вновь ожидаются дожди и грозы
- 13:05 Бако Саакян провел рабочее совещание по вопросам проведения в Арцахе 7-ых Панармянских летних игр
- 12:55 В Джермуке молодой человек нанес удар по смотровому стеклу машины скорой помощи
- 12:45 Житель села Варагаван пошел в лес и не вернулся
- 12:40 Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
- 12:20 Никол Пашинян: нам нужна победа индивидуальных усилий, основная миссия правительства — поощрять людей
- 12:10 Президент Армен Саркисян посетил павильон французской авиастроительной компании Safran в Ле Бурже
- 11:55 Председатель Адвокатской палаты Ирана обсудил с армянской стороной вопрос экстрадиции 14 иранских осужденных
- 11:50 Президент Шри-Ланки продлил на месяц введенный после терактов режим ЧП
- 11:18 Секретарь Совбеза РА Армен Григорян поедет в Бишкек
- 11:12 В Дилижане стартовал форум-выставка «Мой шаг во имя Тавушскойобласти»
- 11:10 Американские индексы снизились - 21-06-19
- 11:07 Европейские индексы - 21-06-19
- 11:03 Президент Армен Саркисян в Париже провел встречи с руководителями компаний Airbus и AirAsia
- 10:59 Цены на цветные металлы - 21-06-19
- 10:57 Цены на драгоценные металлы снизились - 21-06-19
- 10:56 Цены на нефть выросли - 21-06-19
- 10:39 В Минске состоялась церемония открытия Вторых Европейских игр
16:25, 15.06.2019
Просмотрели 2351 раз Глава Китая предложил Эрдогану расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом
11:32, 15.06.2019
Просмотрели 2233 раз Полиция считает неаргументированными слухи о том, что замначальника УБОП вымогал у хозяйствующих субъектов взятки
13:13, 16.06.2019
Просмотрели 2068 раз В ближайшую неделю на значительной территории РА ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град
12:10, 15.06.2019
Просмотрели 2066 раз Стартуют регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван
10:16, 15.06.2019
Просмотрели 1930 раз Левон Аронян — 3-й в Norwaychess