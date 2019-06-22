Анна Акопян вместе с дочерью приняла участие в Фестивале сладостей

Супруга премьер-министра РА, председатель попечительского совета благотворительных фондов "Мой шаг" и "Город улыбок", Анна Акопян со своей дочерью АрпиПашинян 22 июня посетилаФестиваль сладостей на ереванском Северном проспекте.

Как сообщили Арменпресс в офисе супруги премьер-министра Республики Армения, Анна Акопян осмотрела со своей дочерью павильоны, заходила в магазины, общалась и фотографировалась с участниками фестиваля и прохожими.

Организатором Фестиваля сладостей является общественная организация "Город Мира". В течение нескольких лет организация воплощает мечты детей с различными заболеваниями, и часть доходов этого фестиваля будет направлена на достижение этой цели. В этом году в павильоне участвует 30 павильонов..