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Анна Акопян вместе с дочерью приняла участие в Фестивале сладостей


Супруга премьер-министра РА, председатель попечительского совета благотворительных фондов  "Мой шаг" и "Город улыбок", Анна Акопян со своей дочерью АрпиПашинян 22 июня посетилаФестиваль сладостей  на ереванском Северном проспекте.

Как сообщили Арменпресс в офисе супруги премьер-министра Республики Армения, Анна Акопян осмотрела со своей дочерью павильоны, заходила в  магазины, общалась и фотографировалась с участниками фестиваля и прохожими.

Организатором Фестиваля сладостей является общественная организация "Город Мира". В течение нескольких лет организация воплощает мечты детей с различными заболеваниями, и часть доходов этого фестиваля будет направлена на достижение этой цели. В этом году в павильоне участвует 30 павильонов..




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