Меркель призвала найти политическое решение конфликта между США и Ираном

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мировое сообщество должно со всей серьезностью работать над поиском мирного разрешения кризиса в отношениях между США и Ираном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс об этом она заявила в субботу в Дортмунде.

"Я считаю, что это не только должно быть надеждой, но что здесь нужно со всей серьезностью работать. На мой взгляд, это должно быть политическое решение", - сказала Меркель.

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение, указывало издание.