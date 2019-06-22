Дипломаты из посольства Армении в Грузии 22 июня посетилигражданина Армении МинасаМинасяна, который был арестован после столкновений в Тбилиси.

«Сообщаем, что гражданин Армении не имеет никаких жалоб или проблем и говорит, что к нему относится с уважением. С ним сегодня встретились и представители Общественного защитника Грузии. Дипломаты посольства также организовали телефонный разговорзадержанногос родственниками, а также договорились с руководством следственного изолятора о том, чтобы как можно скорее организовать встречу задержанногос родителем. Посольство также подало жалобу своему адвокату ходатайство в суд с просьбой срок ареста гражданина Армении. Посольство в кратчайшие сроки проинформирует о дальнейших событиях в рамках дела», - как передает Арменпресс, сообщили в посольстве.

Ранее, как говорилось в сообщении МИД, после столкновений в Тбилиси был задержан гражданин Республики Армения МинасМинасян (1995 /р), который учится в Тбилиси. По предварительной информации, МинасМинасянвыходец из Армавира, Армавирской области Армении.

«Посольство РАв Грузии поддерживает регулярные контакты с грузинскими правоохранительными органами, и вскоре дипломаты посольства встретятся с МинасомМинасяном», - говорится в сообщении посольства.

Ранее омбудсмен РА АрманТатоян сообщил: "Сегодня узнал от своего грузинского коллеги, что среди арестованных, по их данным, есть гражданин Армении. Он пробудет 13 дней под административным арестом за невыполнение законного требования полицейского. Мониторинг судебного заседания по его ареступровел представитель Общественного защитника Грузии. Нам переданы личные данные родственника задержанного, с которым мы будем находиться в контакте».