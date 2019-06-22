Саркози написал новую книгу о своей политической жизни до прихода в Елисейский дворец

Экс-президент Франции Николя Саркози написал новую книгу, рассказывающую о его политической карьере до прихода в Елисейский дворец в 2007 году. Мемуары бывшего французского лидера поступят в продажу во Франции 27 июня.

Как подчеркивает газета Le Figaro, предстоящая публикация 350-страничной автобиографии под названием "Страсти" (Passions) держалась в секрете до последнего момента. В окружении Саркози отметили, что книга получилась "очень личной". Бывший президент, как отмечают французские СМИ, "написал мемуары в этом году, однако эта идея была у него в голове на протяжении долгого времени". При этом, как указали в окружении экс-главы республики, публикация книги никак не связана с новостями об одобрении кассационным судом процесса в его отношении по делу о коррупции. Бывший лидер Франции на следующей неделе планировал лично представить свою новую работу. Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает ТАСС.

Как отмечает Le Figaro, книга, изданная тиражом в 200 тыс. экземпляров, "рассказывает о первых шагах политика в партии "Объединение в поддержку республики" до его избрания президентом республики". Обозреватели не исключают, что Саркози может написать ее продолжение, которое будет посвящено его президентству.

"Написание мемуаров не было моей целью, - признается экс-президент Франции в своей книге, одна из страниц которой опубликована в его Twitter. - Я предпочел говорить о том, чем жил, без хронологического порядка, без проблематики, без скрытых политических мотивов. Я хочу поговорить о жизни. Я испытываю чувство большой благодарности каждому французу за то, что мне довелось прожить период во главе страны".

Книга "Страсти" станет четвертой по счету публикацией Саркози. Его предыдущие работы "Франция на всю жизнь" (La France pour la vie) и "Все для Франции" (Tout pour la France) были изданы во Франции в 2016 году.