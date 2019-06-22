Министр обороны РА принял главного уполномоченного по делам диаспоры

Министр обороны РА Давид Тоноян 22 июня принял главного комиссара по делам диаспоры Заре Синаняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, стороны обсудили широкий спектр программных приложений, направленных на объединение усилий всех армян в секторе обороны и безопасности.

Была подчеркнута важность развития сотрудничества между различными структурами Армении и диаспоры в сферах науки и образования, внедрения новых технологий, военной медицины, социального обеспечения и других сферах.

Поздравив Заре Синаняна с назначением, министр обороны пожелал ему успехов в продвижении и реализации общеармянских идей и укреплении связей между Арменией и диаспорой.