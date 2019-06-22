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В Гюмри почти память жертв Великой Отечественной войны


По инициативе Гюмрийского российского центра науки и культуры почтили память жертв Великой Отечественной войны. 

Участники мероприятия, организованного РЦНК, а также 102-й военной базой и пограничным отрядом   пантеон  участников Великой Отечественной войны в Гюмри.  Перед церемонией  возложения венков, в которой также приняли участиепредставители гюмрийского гарнизона областных и муниципальных властей, предстоятель  русской православной церкви Тимофей совершал литургию . Участники почтили память жертв войны минутой молчания.

Братская могила  построена в 1975 году. Каждый год здесь проводится поминальная литургия в память сотен  солдат – представителей  разных народов, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения родины.  Останки военных, которые были ранены во время Великой Отечественной  войны и были доставлены в  Армению для   лечения в военном госпитале.

Позже участники возложили цветы и   почтили память павших у  Вечного огня на территории мемориала Матери-Армении. Гюмрийские ветераны Великой Отечественной войны пришли почтить память своих коллег.

 

АрменухиМхоян




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