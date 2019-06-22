В Гюмри почти память жертв Великой Отечественной войны

По инициативе Гюмрийского российского центра науки и культуры почтили память жертв Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия, организованного РЦНК, а также 102-й военной базой и пограничным отрядом пантеон участников Великой Отечественной войны в Гюмри. Перед церемонией возложения венков, в которой также приняли участиепредставители гюмрийского гарнизона областных и муниципальных властей, предстоятель русской православной церкви Тимофей совершал литургию . Участники почтили память жертв войны минутой молчания.

Братская могила построена в 1975 году. Каждый год здесь проводится поминальная литургия в память сотен солдат – представителей разных народов, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения родины. Останки военных, которые были ранены во время Великой Отечественной войны и были доставлены в Армению для лечения в военном госпитале.

Позже участники возложили цветы и почтили память павших у Вечного огня на территории мемориала Матери-Армении. Гюмрийские ветераны Великой Отечественной войны пришли почтить память своих коллег.

АрменухиМхоян