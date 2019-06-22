Жители Пальма-де-Майорки попросили власти ограничить число туристов

В Испании жители Пальма-де-Майорки и местные общественные организации попросили городские власти ограничить количество круизных лайнеров и число туристов, которые могут находиться в их городе одновременно, сообщает "ЕвроПульс".

Активисты предлагают разрешить заходить в порт города только одному круизному судну в день, а число туристов просят сократить до четырех тысяч (большие лайнеры могут привозить до 3-3,5 тысяч пассажиров за раз). Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Согласно исследованию Европейской федерации по вопросам транспорта и охраны окружающей среды, Пальма-де-Майорка занимает второе место среди европейских портовых городов по уровню загрязнения воздуха после Барселоны. В основном это "вина" лайнеров и прогулочных катеров.

Водный транспорт выбрасывает в атмосферу опасные для здоровья человека газы и микрочастицы пыли, пишет издание.

Активисты оформили петицию, которая за несколько дней собрала больше восьми тысяч подписей. Если ее поддержат десять тысяч человек, обращение будут рассматривать в городском совете.