На квалификационном этапе наши стрелки на 23 месте — Minsk 2019

Члены сборной Армении по стрельбе неудачно выступили в отборочном раунде Европейских игр.

Как передает Арменпресс, в стрельбе из 10-метрового пневматическогоружья на Европейских играх в Минскеучаствовали также Грачик Бабаян и Алла Погосян. Они набрали всего 620,0 балла, заняли 23-е место и покинули отборочный раунд. Борьба продолжилась с командами, которые заняли 1-8 места.

В церемонии открытия Minsk 2019 приняли участие 500 артистов и 700 волонтеров. В первой части церемонии организаторы представили культурные особенности страны, после чего спортсмены вышли на стадион. Во время церемонии открытия чести нести флаг Армении удостоился чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Ованес Бачков. Кульминацией праздника стало зажжение огня, которым и завершился официальная церемония открытия.

В Европейских играх принимают участие более 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр будут проведены два чемпионата Европы, а по 8 видам спорта – квалификационные турниры к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Армения представлена во Вторых Европейских играх 37 спортсменами.