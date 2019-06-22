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Ушел из жизни композитор Степан Шакарян


Ушел из жизни композитор, пианист, Народный  артист Армении  Степан ГригорьевичШакарян.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Союза композиторов  РА, информация о панихиде  и похоронах будут известны позже. 

Степан Шакарян родился 23 октября 1935 в г. Баку. В  1952г. переехал в Ереван. Окончил Консерваторию им.Комитаса, в  1956г. по приглашению Арама Хачатуряна  перешел в  Москву – в   Гнесинку. Окончив  учебу,вернулся в  Ереван.

Окончил Ленинградскую консерваторию (1964).

В 1956-1958 обучался композиции у А. Хачатуряна. В 1986-1990 — основатель и руководитель Государственного джаз-ансамбля солистов радио и телевидения Армении. 

В 2009г. Шарм-холдинг выпустил диск с произведениями Шакаряна «Луна над горами» — в  сборнике «Армянский джаз—70».

Заслуженный деятель искусств Армении (2009). 

Шакарян— автор более 00 джазовых композиций, джазовый аранжировщик  армянских народных песен. «От Бингёла до Канзас-сити» стал  стандартом не  только армянского джаза. 

СочиненияШакаряна:   «Концертдля симфонического оркестра» (1964), «Хореографической симфонии» (1968), балеты «Зависть» (1966) и «Агавнаванк» (1990), сочинения для камерного оркестра: сюита «Память о Комитасе» (1965) и др.

 Он написал музыку к  игровым и мультфильмам «АкопОвнатанян», «Кум Моргана»,«ПингвинВин»,«Жил-был ежик» и др.




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