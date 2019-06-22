Ушел из жизни композитор Степан Шакарян

Ушел из жизни композитор, пианист, Народный артист Армении Степан ГригорьевичШакарян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Союза композиторов РА, информация о панихиде и похоронах будут известны позже.

Степан Шакарян родился 23 октября 1935 в г. Баку. В 1952г. переехал в Ереван. Окончил Консерваторию им.Комитаса, в 1956г. по приглашению Арама Хачатуряна перешел в Москву – в Гнесинку. Окончив учебу,вернулся в Ереван.

Окончил Ленинградскую консерваторию (1964).

В 1956-1958 обучался композиции у А. Хачатуряна. В 1986-1990 — основатель и руководитель Государственного джаз-ансамбля солистов радио и телевидения Армении.

В 2009г. Шарм-холдинг выпустил диск с произведениями Шакаряна «Луна над горами» — в сборнике «Армянский джаз—70».

Заслуженный деятель искусств Армении (2009).

Шакарян— автор более 00 джазовых композиций, джазовый аранжировщик армянских народных песен. «От Бингёла до Канзас-сити» стал стандартом не только армянского джаза.

СочиненияШакаряна: «Концертдля симфонического оркестра» (1964), «Хореографической симфонии» (1968), балеты «Зависть» (1966) и «Агавнаванк» (1990), сочинения для камерного оркестра: сюита «Память о Комитасе» (1965) и др.

Он написал музыку к игровым и мультфильмам «АкопОвнатанян», «Кум Моргана»,«ПингвинВин»,«Жил-был ежик» и др.