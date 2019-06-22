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Путин: Россия готова работать с любым избранным премьером Великобритании


Москва готова работать с любым избранным премьер-министром Великобритании, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Отвечая на вопрос журналистов о том, кого из кандидатов на этот пост поддерживает глава российского государства, он подчеркнул, что для него фаворитов в этой гонке нет.

"Кого партия выберет, тот и будет премьер-министр. Будем работать с любым человеком", - Как сообщает Арменпресс, сказал Путин.

 




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