Путин: Россия готова работать с любым избранным премьером Великобритании

Москва готова работать с любым избранным премьер-министром Великобритании, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Отвечая на вопрос журналистов о том, кого из кандидатов на этот пост поддерживает глава российского государства, он подчеркнул, что для него фаворитов в этой гонке нет.

"Кого партия выберет, тот и будет премьер-министр. Будем работать с любым человеком", - Как сообщает Арменпресс, сказал Путин.