За прошедшую неделю азербайджанские ВС произвели около 2000 выстрелов в сторону армянских позиций
13:23, 22 Июнь, 2019
За период 16-22июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 190 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха остаются верны режиму прекращения огня ипредпринимают соответствующие меры для укрепления позиций, продолжая уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.
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