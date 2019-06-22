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За прошедшую неделю азербайджанские ВС произвели около 2000 выстрелов в сторону армянских позиций


За период   16-22июня   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около  190 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха остаются верны режиму  прекращения огня ипредпринимают соответствующие  меры для укрепления позиций,  продолжая уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.

 




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