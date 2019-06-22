За прошедшую неделю азербайджанские ВС произвели около 2000 выстрелов в сторону армянских позиций

За период 16-22июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 190 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха остаются верны режиму прекращения огня ипредпринимают соответствующие меры для укрепления позиций, продолжая уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.