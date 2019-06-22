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Армен Саркисян выразил соболезнование по поводу смерти ДеметрисаХристофиаса


Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису в связи с кончиной экс-президента ДеметрисаХристофиаса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  президент Армен Саркисян отметил, что велик вклад ДеметрисаХристофиаса в новейшую историю Кипра - как  лидера дружественного дружелюбного народа Кипра и верного сына своей родины.

«ВАрмении высоко ценят вклад ДеметрисаХристофиаса в углубление и укрепление армяно-кипрских братских связей. Добрая  память о друге армянского народа навсегда останется в наших сердцах.

Примите мои глубочайшие соболезнования и слова искреннего сочувствия  родными друзьям ДеметрисаХристофиаса», - говорится в послании президента.

 




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