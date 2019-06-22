Сельское хозяйство должно иметь самый большой инвестиционный потенциал в Тавуше — губернатор представил инвестиционные программы

В Тавушской области Армении имеется 110 000 га сельскохозяйственных угодий, из которых используются только 30%.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил губернатор ТавушаАйк Чобанян на бизнес-форуме«Мой шаг во имя Тавушскойобласти», который начался 22 июня в школе им. МонтеМелконяна в Дилижане.

«У нас очень большойдополнительный объем для реализации, и у нас столько же лесного пространства, которое имеет чуть меньшее сельскохозяйственное значение. Черника у нас растет на высоте 3000 метров, а олива растет на высоте 380 метров. Такое разнообразие дает возможность любому заинтересованному фермеру приехать в Тавуш. В ближайшие годы сельское хозяйство должно иметь самый большой инвестиционный потенциал в Тавуше», - сказал губернатор.

Говоря о проблемах, губернатор отметил, что существует большая инфраструктурная проблема, связанная с ирригационными системами. Согласно предварительным исследованиям, около 8000 гектаров земли в регионе имеют возможность быстрого орошения. Это территории, которые были орошаемы в советский период. Сегодня орошается около 4000 га. Губернатор убежден, что в течение года инвестиции в инфраструктуру могут утроить посевные площади.

Касаясь потенциала лесов, губернатор отметил, что согласно исследованиям, леса в Тавуше имеют возможность производительности продуктов на 300 миллионов евро. И это только по продуктам питания, не считая добавочной стоимости, образующейся в результате переработки.