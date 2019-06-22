В Грузии гражданин Армении арестован за невыполнение законного требования полицейского — ЗПЧ

ЗПЧ Республики Армения АрманТатоян на связи со своим грузинским коллегой, общественным защитником НиноЛомджария, в связи с митингами и действиями полиции в Грузии.

"Сегодня узнал от своего грузинского коллеги, что среди арестованных, по их данным, есть гражданин Армении. Он пробудет 13 дней под административным арестом за невыполнение законного требования полицейского. Мониторинг судебного заседания по его ареступровел представитель Общественного защитника Грузии. Нам переданы личные данные родственника задержанного, с которым мы будем находиться в контакте», - как передает Арменпресс, сказал Татоян.

Он поблагодарил НиноЛомбариа за сотрудничество и эффективное сотрудничество.

«Желаю нашим грузинским друзьям скорейшего и мирного урегулирования ситуации в стране», - сказал он.

Ранее, как говорилось в сообщении МИД, после столкновений в Тбилиси был задержан гражданин Республики Армения МинасМинасян (1995 /р), который учится в Тбилиси. По предварительной информации, МинасМинасянуроженец Армавира, Армавирской области Армении.

«Посольство РАв Грузии поддерживает регулярные контакты с грузинскими правоохранительными органами, и вскоре дипломаты посольства встретятся с МинасомМинасяном», - говорится в сообщении посольства.