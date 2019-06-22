На территории Армении вновь ожидаются дожди и грозы

Ночью и после полудня с 22-27 июня в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Температура воздуха с 23-25 июня постепенно повысится на 3-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, вЕреване 22-27 июня, в основном ночью и после полудня, в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.