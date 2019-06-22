Бако Саакян провел рабочее совещание по вопросам проведения в Арцахе 7-ых Панармянских летних игр

22 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание по вопросам проведения в Арцахе 7-ых Всеармянских летних игр.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся подготовки и проведения игр.

Глава государства отметил важное значениеВсеармянских игр в спортивно-культурной жизни Арцаха и в деле укрепления триединства Армения - Арцах - Диаспора, подчеркнув, что необходимо сделать все необходимое для организации и проведения Всеармянских игр на высшем уровне.

Во встрече приняли участие председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, председатель Международного комитета Всеармянских игр ИшханЗакарян, другие должностные лица.