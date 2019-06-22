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В Джермуке молодой человек нанес удар по смотровому стеклу машины скорой помощи


Дежурный  врач скорой  помощи 21 июня в 01.30 часов сообщил, что на ул. Мясникяна  в  Джермуке неизвестный  в  нетрезвом состоянии встал перед машиной  СП и ударил каким-то предметом по смотровому  стеклу, сопровождая свои действия  непристойной  бранью.

Выяснилось, что это 26-летний  житель села. Он был задержан за хулиганство. Возбуждено уголовное  дело. 

Как сообщили Арменпресс в управлении общественных связей и СМИ полиции Армении, мужчина арестован.

Следствие установило, что около 24:00 часов на ул. Горцаранаин,задержанный и двое жителей Джермука избили владельца автомобиля в ходе ссоры, произошедшей в автомобиле ВАЗ-21015, причинив ему  физическую боль и телесные повреждения. Тот же самый молодой человек  без согласия владельца автомобиля повел  автомобиль,оставил  его без  управления,  в результате чего машина врезалась в каменную ограду. 

Оказалось, что четверо участников спора были друзьями, которые вместе распивали  алкогольные напитки на улице Горцаранаин в Джермуке, затем возник  спор. 

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительное расследование продолжается.




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