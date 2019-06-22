В Джермуке молодой человек нанес удар по смотровому стеклу машины скорой помощи

Дежурный врач скорой помощи 21 июня в 01.30 часов сообщил, что на ул. Мясникяна в Джермуке неизвестный в нетрезвом состоянии встал перед машиной СП и ударил каким-то предметом по смотровому стеклу, сопровождая свои действия непристойной бранью.

Выяснилось, что это 26-летний житель села. Он был задержан за хулиганство. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Арменпресс в управлении общественных связей и СМИ полиции Армении, мужчина арестован.

Следствие установило, что около 24:00 часов на ул. Горцаранаин,задержанный и двое жителей Джермука избили владельца автомобиля в ходе ссоры, произошедшей в автомобиле ВАЗ-21015, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. Тот же самый молодой человек без согласия владельца автомобиля повел автомобиль,оставил его без управления, в результате чего машина врезалась в каменную ограду.

Оказалось, что четверо участников спора были друзьями, которые вместе распивали алкогольные напитки на улице Горцаранаин в Джермуке, затем возник спор.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительное расследование продолжается.