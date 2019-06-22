Житель села Варагаван пошел в лес и не вернулся

21 июня в 19:55 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что житель села ВарагаванТавушской области (М.M, 1961 г/р) ушел в лес и не вернулся,необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в МЧС, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, отряда сил гражданской обороны и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Поисковые работы проводятся в прилегающем лесу и возле Ахумского водохранилища. К работе привлечены 34 спасателя, 10 жителей села и 2 сотрудника милиции. Поиски были приостановлены из-за темноты.

МЧС обещает предоставить дополнительную информацию.