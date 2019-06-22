Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

Житель села Варагаван пошел в лес и не вернулся


21  июня   в 19:55 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что   житель села ВарагаванТавушской области (М.M, 1961 г/р) ушел в лес и не вернулся,необходима  помощь спасателей. 

Как сообщили Арменпресс в МЧС, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА, отряда сил гражданской обороны и оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА. 

Поисковые работы проводятся в прилегающем лесу и возле Ахумского водохранилища. К работе привлечены 34 спасателя, 10 жителей села и 2 сотрудника милиции. Поиски были приостановлены из-за темноты.

МЧС обещает предоставить дополнительную информацию.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации