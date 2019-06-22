Никол Пашинян: нам нужна победа индивидуальных усилий, основная миссия правительства — поощрять людей

Правительство Армении готово поддерживать усилия каждого, способствуя экономическому развитию страны.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на бизнес-форуме«Мой шаг во имя Тавушскойобласти», который начался 22 июня в школе им. МонтеМелконяна в Дилижане (Тавушская область), в котором принимают участие более 300 делегатов из примерно 10 стран. Форум в этом формате в Армении уже пятый.

«Почему мы проводим такие конференции, что является нашей главной и важной целью? Наша главная цель - поощрять индивидуальные усилия, способствующие развитию Республики Армения. Мы уверены, что индивидуальное усилие каждого гражданина – это тот поворотный момент, благодаря которомуАрмения должна подняться на новый уровень», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подробно изложил, что он имел в виду,говоря обиндивидуальных усилиях. По его словам, под личными усилиями он подразумеваетАртакаЧибухчяна, который решает приехать из России в Армению и на территории «заброшенных хлевов» села Енокавансоздать реальность, которая изменит жизнь Енокавана и имидж Армении. Премьер-министр под личными усилиями подразумевает основателей винного дома вКараундже, которые приехали из диаспоры и создают новую реальность в Армении.

«Под личными усилиями я имею в виду компанию «Братья Айрапетян», которая уже много лет управляет озером Парз-лич, создавая новую бизнес-культуру. Я имею в виду предпринимателя АндраникаКазаряна из Иджевана, который преуспел в Украине, вернулся в Армению, и вскоре благодаря ему на рынке недвижимости Иджевана после долгого перерыва появится новое предложение в виде многоквартирного дома», - сказал Никол Пашинян.

Премьер подчеркнул, что правительство стремится предоставить людям возможность раскрыть и реализовать свой талант. Он отметил, что, конечно, для этого важны образование, бизнес-экосистема, но заметил, что вышеназванные люди создали все свое имущество вовсе не в идеальных условиях – а наоборот, преодолевая сложности. Сегодня есть люди, которые пришли к конкретным результатамс нуля, они не поддались отчаянию.

«Конкретные примеры очень важны, они являются героями нашего времени. Хочу отметить Давида Еганяна, жителя села Сари Тавушской области. Этот человек заметил, что в деревне, стоящей на краю дороги, нет продавца свежего домашнего хлеба. И своими усилиями он построил пекарню и начал работать. Отмечу супругов - основателей армянской чайной компании«Теян», которая создала бренд и добилась успеха. Отмечу гончара РубенаГеворгяном, который занимался мелкой продажей,а сейчас создает шедевры. Эти люди победили в себе отчаяние.Есть много примеров. Например, учительница Рита Мартиросян, которая переехала в село Гегард и начала заниматься фитотерапией. Другая семья в Гегаркуникскойобласти начала производить сыр с бренди. Я убежден, что все это будет успешно», - сказал премьер-министр.

Он представил также пример Азата Товмасяна – автора «конкурентного кошелька», СамвелаГаспаряна - человека с ограниченными возможностями, который занимается работой с деревом.

Никол Пашинян сообщил, что, согласно информации Центрального банка, зарезервированный долларовый объемдостиг 171 миллиона. За три дня он вырос на 40 миллионов долларов.

«Это значит, что в Армении есть оборот денег, кровеносные сосуды экономики открыты, поэтому нам нужны личные усилия. Основная миссия правительства - побудить людей поверить в свои таланты и возможности. В Армении удалось добиться невероятных политических изменений словами и идеями. Мы верим в граждан Армении, спасибо людям, которые воздвигают камень за камнем в нашей стране. Они наши герои", - сказал Никол Пашинян.