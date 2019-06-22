Председатель Адвокатской палаты Ирана обсудил с армянской стороной вопрос экстрадиции 14 иранских осужденных

Около 100 иранских осужденных в настоящее время содержатся в пенитенциарных учреждениях Армении.

После подписания Меморандума о взаимопонимании с Адвокатской палатой Республики Армения и Адвокатской палатойИсламской Республики об этом сказал глава АП ИРИ ИсаАмини.

Он сообщил, что встретился с начальником пенитенциарной службы Министерства юстиции РА Артемом Мхояном и обсудил вопросы, касающиеся условий содержания иранских заключенных, трудоустройства осужденных, а также экстрадиции.

«Мы поняли, что к этим людям проявляется действительно человеческое отношение, мы познакомились с некоторыми из них. Мы также говорили об экстрадиции иранских осужденных. В настоящее время мы хотим экстрадировать 14 осужденных в Иран, и если будет достигнуто соглашение, они могут отбывать наказание в Иране, но решения пока нет», - сказал ИсаАмини.

По словам Исы Амина, вопрос об экстрадиции иранских осужденных также обсуждается с первым заместителем министра юстиции АртакомАсатряном.

«В ходе встречи мы обсудили вопрос об этих 14 осужденных, и правовые данные, представленные по этому вопросу, получили весьма положительный ответ с армянской стороны. Этот вопросбудет обсуждаться с министром. Я надеюсь, что вопрос о передаче осужденных будет решен, и мы сможем добиться положительных результатов в других правовых вопросах», - сказал президент АП Ирана.

Он также высоко оценил коллектив Адвокатскойпалаты РА, подчеркнув, что вАП действует молодая, динамичная и энергичная команда.

«Мы подписали соглашение, чтобы иметь возможность оказывать взаимную правовую помощь и сотрудничать в сфере общественных защитников. Вторым фактором является то, что мы можем делиться опытом и выявлять, какие у нас проблемы. Позже мы организуем совместные семинары, которые помогут адвокатам двух стран более эффективно защищать права граждан», - заключилАмини.

КаренХачатрян