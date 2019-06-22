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Председатель Адвокатской палаты Ирана обсудил с армянской стороной вопрос экстрадиции 14 иранских осужденных


Около 100 иранских осужденных в настоящее время содержатся в пенитенциарных учреждениях Армении. 

После подписания Меморандума о взаимопонимании с Адвокатской палатой Республики Армения и Адвокатской палатойИсламской Республики об этом сказал глава АП ИРИ  ИсаАмини.

Он сообщил, что встретился с начальником пенитенциарной службы Министерства юстиции РА Артемом Мхояном и обсудил вопросы, касающиеся условий содержания  иранских заключенных, трудоустройства осужденных, а также экстрадиции.

«Мы поняли, что  к этим людям  проявляется действительно человеческое отношение,  мы познакомились с некоторыми из них. Мы также говорили об экстрадиции иранских осужденных. В настоящее время мы хотим экстрадировать 14 осужденных в Иран, и если будет достигнуто соглашение, они могут отбывать наказание  в Иране, но решения пока нет», - сказал ИсаАмини.

По словам Исы Амина, вопрос об экстрадиции иранских осужденных также обсуждается с первым заместителем министра юстиции АртакомАсатряном.

«В ходе встречи мы обсудили вопрос об этих 14 осужденных, и правовые данные, представленные по этому вопросу, получили весьма  положительный ответ с армянской стороны.   Этот вопросбудет обсуждаться  с министром. Я надеюсь, что вопрос о передаче осужденных будет решен, и мы сможем добиться положительных результатов в других правовых вопросах», - сказал президент АП  Ирана.

Он также высоко оценил коллектив Адвокатскойпалаты РА, подчеркнув, что вАП действует  молодая, динамичная и энергичная команда.

«Мы подписали соглашение, чтобы иметь возможность оказывать взаимную правовую помощь и сотрудничать в сфере общественных защитников. Вторым фактором является то, что мы можем делиться опытом и выявлять, какие у нас проблемы. Позже мы организуем совместные семинары, которые помогут адвокатам  двух стран более эффективно защищать права граждан», - заключилАмини.

 

КаренХачатрян




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