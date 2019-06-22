Европейские индексы - 21-06-19

МОСКВА, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.13% и составил 12339.92 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.13% и составил 5528.33 пункта, британский FTSE снизился на 0.23% и составил 7407.50 пункта, а российский RTSI снизился на 1.16% и составил 1375.02 пункта.