Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

Президент Армен Саркисян в Париже провел встречи с руководителями компаний Airbus и AirAsia


В рамках Парижской международной авиационной выставки, которая проходит во Франции, президент Республики Армения Армен Саркисян посетил павильон ведущей в мире  компании Airbus. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте по связям с общественностью администрации президента РА, Армен Саркисян осмотрел павильоны, ознакомился с техническими возможностями новых моделей и используемыми в них инновационными решениями.

Президент Армении  вместе с вице-президентом и региональным директором компании ЛайонеломШампообсудил  возможности развития сотрудничества с Арменией, предложил посетить Армению и ознакомиться с существующим потенциалом на месте. В частности, он  подчеркнул, что у Армениибольшой потенциал для развития высоких технологий, искусственного интеллекта, который может быть перспективным с точки зрения сотрудничества с Airbus. Представители Airbas выразили готовность посетить Армению.

Президент Армен Саркисян также посетил павильон AirAsia. Компания считается одной из самых популярных и востребованных лоукостеров в азиатском регионе.

Президент Саркисян вместе с президентом компании AirAsiaТони Фернандесом обсудил возможности сотрудничества с Арменией и предложил рассмотреть также возможностьее деятельности  на армянском рынке. Президент Саркисян пригласил его в Армению для ознакомления на месте с возможностями сотрудничества.

Тони Фернандес выразил желание сотрудничать и принял приглашение посетить Армению.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации