Президент Армен Саркисян в Париже провел встречи с руководителями компаний Airbus и AirAsia

В рамках Парижской международной авиационной выставки, которая проходит во Франции, президент Республики Армения Армен Саркисян посетил павильон ведущей в мире компании Airbus.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте по связям с общественностью администрации президента РА, Армен Саркисян осмотрел павильоны, ознакомился с техническими возможностями новых моделей и используемыми в них инновационными решениями.

Президент Армении вместе с вице-президентом и региональным директором компании ЛайонеломШампообсудил возможности развития сотрудничества с Арменией, предложил посетить Армению и ознакомиться с существующим потенциалом на месте. В частности, он подчеркнул, что у Армениибольшой потенциал для развития высоких технологий, искусственного интеллекта, который может быть перспективным с точки зрения сотрудничества с Airbus. Представители Airbas выразили готовность посетить Армению.

Президент Армен Саркисян также посетил павильон AirAsia. Компания считается одной из самых популярных и востребованных лоукостеров в азиатском регионе.

Президент Саркисян вместе с президентом компании AirAsiaТони Фернандесом обсудил возможности сотрудничества с Арменией и предложил рассмотреть также возможностьее деятельности на армянском рынке. Президент Саркисян пригласил его в Армению для ознакомления на месте с возможностями сотрудничества.

Тони Фернандес выразил желание сотрудничать и принял приглашение посетить Армению.