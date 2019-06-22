Цены на цветные металлы - 21-06-19

ЛОНДОН, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.97% и составила 1767.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.33% и составила 5952.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.22% и составила 1897.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.02% и составила 12180.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.03% и составила 19125.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.25% и составила 2432.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27183.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.