В Минске состоялась церемония открытия Вторых Европейских игр

В столице Беларуси Минске, на стадионе "Динамо", состоялась торжественная церемония открытия Вторых Европейских игр.

Как передает Арменпресс, в церемонии открытия приняли участие 500 артистов и 700 волонтеров. В первой части церемонии организаторы представили культурные особенности страны, после чего спортсмены вышли на стадион. Во время церемонии открытия чести нести флаг Армении удостоился чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Ованес Бачков. Кульминацией праздника сталозажжение огня, которым и завершился официальная церемония открытия.

В Европейских играх принимают участие более 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр будут проведены два чемпионата Европы,а по8 видам спорта – квалификационные турниры к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Армения представлена во Вторых Европейских играх 37 спортсменами.