За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 59 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 20 и 21 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 59 случаев преступлений, из них 1 – ранее совершенное.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 15 случаев причинения телесных повреждений, 11 случаев мошенничества, 10 случаев кражи личного имущества, 5 случаев побоев, 4 случая хулиганства, по 2 случая фальшивомонетничества, обнаружения наркотиков и угрозы убийством, по 1 случаю присвоения или растраты, взяточничества, служебного подлога или служебной халатности, побега из уголовно-исполнительного учреждения, нарушения правил приобретения наркотиков, подделки документов, нарушения правил безопасности при работе с опасными химическими веществами и трафикинга.

За данный период найдены 6 лиц, находящихся в розыске, еще 6 с явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 14 ДТП: 2 человека погибли, 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.