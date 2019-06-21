Новоизбранный член Конституционного суда Ваге Григорян встретился с председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном и некоторыми членами КС. Как сообщает Арменпресс, Григорян сказал об этом 21 июня во время беседы с журналистами.

«Вчера и сегодня у меня были встречи с некоторыми членами Конституционного суда и председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном. Мне кажется, что встречи с Товмасяном были конструктивными», - сказал Григорян.

Ваге Григорян отметил, что обсуждает свое заявление о принятии полномочий и обязанностей председателя Конституционного суда во время личных бесед со своими коллегами.

«Я обсуждаю этот вопрос в отдельных дискуссиях с ними. Когда все закончится, на все вопросы будут даны ответы», - отметил Ваге Григорян.

На церемонии приведения к присяге судьи Конституционного суда Армении 20 июня Ваге Григорян отметил, что присягу дает в качестве единственного на данный момент судьи, и вступая в Конституционный суд, он берет на себя полномочия и обязанности председателя КС.

“Я присягу судьи КС, вступающего в Конституционный суд, даю в качестве единственного на данный момент судьи, поскольку другой судья в эти дни отсутствует из страны. И, взяв на себя полномочия и обязанности председателя КС, после обсуждения вопроса с членами КС, с их согласия или при отсутствии согласия, в приемлемом формате сообщу об этом также общественности и соответствующим конституционным органам власти, которые правомочны играть роль в этом процессе”,- отметил Григорян.