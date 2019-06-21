Президент Армении на проходящем в Ле-Бурже Парижском международном авиашоу посетил павильон российской компании “United Aircraft Corporation”

Находящийся с рабочим визитом во Франции президент Республики Армения Армен Саркисян на проходящем в Ле-Бурже Парижском международном авиашоу посетил павильон российской компании “United Aircraft Corporation”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян в сопровождении представителей компании ознакомился с представленными на выставке современными моделями самолетов российского производства, их мощностями и техническими возможностями.

Основными направлениями деятельности “United Aircraft Corporation” являются производство, эксплуатация, модернизация, техническое обслуживание гражданской и военной авиационной техники.

“United Aircraft Corporation” включает в себя около 30 компаний и считается одной из крупнейших на международном рынке. Входящие в состав корпорации компании руководят такими известными брендами, как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», а также SSJ и MS-2.