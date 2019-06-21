Виген Кочарян избран членом Верховного судебного совета

Национальное Собрание Армении избрало Вигена Кочаряна членом Верховного судебного совета. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании НС 21 июня заявил председатель Счетной комиссии НС Ваагн Овакимян.

“119 из 132 депутатов Национального собрания приняли участие в голосовании. Один бюллетень был признан недействительным, 114 голосов - за, 4 голоса - против”, - сказал Овакимян.

Кочарян вступит в должность 24 июня после освобождения с занимаемой сейчас должности заместителя министра юстиции.