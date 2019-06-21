КС Армении рассмотрит два заявления Кочаряна 29 августа, рассмотрение заявления Хачатурова отклонено

Состоялось рабочее заседание Конституционного суда, в ходе которого были рассмотрены заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего начальника Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КС, в ходе заседания были обсуждены и приняты решения по упомянутым делам:

1.принять на рассмотрение дело относительно решения вопроса соответствия Конституции 2 части 135 статьи и 35 статьи Уголовно-процессуального кодекса Армении на основании заявления Роберта Кочаряна и назначить судебный процесс дела на 10:00 часов 29 августа 2019 года.

2.принять на рассмотрение дела относительно решения вопроса соответствия Конституции 300.1 статьи УК Армении, на основе заявлений Роберта Кочаряна, объединить их и назначить судебный процесс объединенного дела на 10:00 часов 29 августа 2019 года.

3.отклонить рассмотрение дела относительно решения вопроса соответствия Конституции 300 статьи УК Армении (в прежней редакции), на основе заявления Роберта Кочаряна.