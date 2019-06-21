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КС Армении рассмотрит два заявления Кочаряна 29 августа, рассмотрение заявления Хачатурова отклонено


Состоялось рабочее заседание Конституционного суда, в ходе которого были рассмотрены заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего начальника Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КС, в ходе заседания были обсуждены и приняты решения по упомянутым делам:

1.принять на рассмотрение дело относительно решения вопроса соответствия Конституции 2 части 135 статьи и 35 статьи Уголовно-процессуального кодекса Армении на основании заявления Роберта Кочаряна и назначить судебный процесс дела на 10:00 часов 29 августа 2019 года.

2.принять на рассмотрение дела относительно решения вопроса соответствия Конституции 300.1 статьи УК Армении, на основе заявлений Роберта Кочаряна, объединить их и назначить судебный процесс объединенного дела на 10:00 часов 29 августа 2019 года.

3.отклонить рассмотрение дела относительно решения вопроса соответствия Конституции 300 статьи УК Армении (в прежней редакции), на основе заявления Роберта Кочаряна.

  1. отклонить рассмотрение дела относительно решения вопроса соответствия Конституции 300.1 статьи и 300 статьи УК Армении (в прежней редакции), на основе заявления Юрия Хачатурова.



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