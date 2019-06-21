“THALES Group” считает перспективным сотрудничество с Арменией

Находящийся с рабочим визитом во Франции президент Республики Армения Армен Саркисян на проходящем в Ле-Бурже Парижском международном авиашоу посетил павильон французской технологической компании “THALES Group”. Руководители компании представили президенту Армении представленные на выставке товары и новейшие технологии, их возможности и инновации сферы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян затем встретился с президентом компании “THALES Group” Патрисом Кейном и руководством компании.

Патрис Кейн приветствовал визит президента Саркисяна на Парижское международное авиашоу и представил новинки, с которыми его компания, которая обслуживает сферы авиации, космоса, обороны, транспорта и безопасности, представлена на выставке.

В ходе встречи представители компании коснулись недавнего визита в Армению и затронули возможные направления сотрудничества. Было отмечено, что после визита был подготовлен соответствующий документ о сотрудничестве. В частности, перспективным является сотрудничество в области искусственного интеллекта, управления цифровыми данными и реализации совместных проектов в ряде областей.

Была достигнута договоренность о создании рабочих групп для изучения конкретных областей сотрудничества. Представители “THALES Group” с этой целью посетят Армению.