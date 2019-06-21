Ованес Мовсисян обсудил с иранскими партнерами вопросы  сотрудничества в информационной сфере

Директор ГНКО “Центр по связям с общественностью и информации” при аппарате премьер-министра Ованес Мовсисян в рамках визита в Иран посетил телерадиокомпанию Ирана, телекомпанию «Presstv», государственное информационное агентство IRNA, редакции газет «Etemad» и «Donyaye Eghtesad» и обсудил с руководством отмеченных структур возможности сотрудничества между СМИ Армении и ИРИ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГНКО, подчеркнув важность визита, Мовсисян отметил, что целью визита является формирование платформы для сотрудничества между армянскими и иранскими СМИ.

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«Роль СМИ особенно важна в процессе ознакомления двух народов друг с другом», - сказал Ованес Мовсисян и добавил, что в ближайшее время группа ведущих иранских СМИ посетит Армению, чтобы установить контакты на местах с армянскими партнерами и познакомиться с армянскими партнерами, туристическими возможностями страны и провести интервью с высокопоставленными официальными лицами Армении.

Во время своего визита в Тегеран Ованес Мовсисян также посетил редакцию газеты армянской общины Ирана «Алик», где обсудил с представителями армянской общины вопросы, связанные с отношениями Армения-Диаспора, а также существующие в сфере СМИ проблемы. Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между армянскими и диаспорскими СМИ.

В ходе визита в Иран Мовсисян также посетил ряд известных аналитических центров в Иране. В частности, была достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве между Институтом международных и политических исследований МИД Ирана и Аналитическим исследовательским центром «Орбели».

В ходе визита в аналитические центры "Кавказ" и "Иран-Евразия" были обсуждены вопросы, касающиеся отношений между Ираном и Арменией, сотрудничества Ирана и Евразийского экономического союза. В этой связи иранская сторона придала большое значение роли Армении, сотрудничеству между Ираном и ЕАЭС, а также дальнейшему сотрудничеству.