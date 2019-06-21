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Глава МИД Арцаха принял делегацию благотворительного фонда «Туфенкян»


Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 21 июня принял делегацию благотворительного фонда «Туфенкян», возглавляемую исполнительным директором фонда Раффи Дудакляном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в ходе встречи стороны обсудили основные направления и перспективы развития сотрудничества между Арцахом и фондом «Туфенкян». Масис Маилян высоко оценил реализуемые фондом в Арцахе программы по развитию, являющиеся ценным дополнением к благотворительным и гуманитарным инициативам.

Была подчеркнута важность проведения периодических встреч, которые позволят обсудить дальнейшие шаги по реализации проектов.




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