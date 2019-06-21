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Трамп заявил, что отдал приказ не наносить точечные удары по Ирану за 10 минут до начала


Соединенные Штаты были готовы нанести точечные удары по трем объектам в Иране, однако буквально в последний момент решили не проводить эту операцию. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы были готовы отплатить [за уничтожение Ираном американского разведывательного беспилотного летательного аппарата] на трех разных объектах, когда я спросил, сколько человек погибнет [вследствие этой военной операции США]. "150 человек, сэр", - был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил <...>", - написал он в своем Twitter.




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