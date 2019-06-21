Делегация Генштаба ВС Армении приняла участие в очередном заседании Военного комитета ОДКБ

Делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенантом Артаком Давтяном 21 июня в Москве приняла участие в очередном заседании Военного комитета ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе заседания члены Военного комитета обсудили приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, проблемы и угрозы военной безопасности в рамках Коллективной безопасности ОДКБ, а также ряд других вопросов повестки дня.