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Делегация Генштаба ВС Армении приняла участие в очередном заседании Военного комитета ОДКБ


Делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенантом Артаком Давтяном 21 июня в Москве приняла участие в очередном заседании Военного комитета ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе заседания члены Военного комитета обсудили приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, проблемы и угрозы военной безопасности в рамках Коллективной безопасности ОДКБ, а также ряд других вопросов повестки дня.




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