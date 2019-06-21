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Вице-премьер Тигран Авинян принял руководителя делегации ЕС в Армении


Вице-премьер Армении Тигран Авинян 21 июня принял руководителя делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского.

Как сообщили Арменпресс в офисе Тиграна Авиняна, подчеркнув, что развитие отношений с Евросоюзом является одним из приоритетов внешней политики Армении, Тигран Авинян подчеркнул важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в контексте проводимых в нашей стране реформ.

Выразив благодарность за прием, посол Свитальский представил проделанную делегацией ЕС работу по поддержке реформ в Армении.

В ходе встречи собеседники затронули вопросы сотрудничества в сфере государственного управления. Состоялся обмен мнениями об углублении отношений в сферах энергетики, высоких технологий и деловых связей.




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