Главы государств и правительств стран ЕС могут отказаться от системы "главного кандидата" (Spitzenkandidat) при выборе нового председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил минувшей ночью по завершении дискуссии на эту тему премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Его слова приводит в пятницу агентство ANSA.

"По поводу кандидатов создался определенный тупик, [главе Евросовета Дональду] Туску поручено провести переговоры с представителями Европарламента (ЕП), чтобы попытаться преодолеть критерий "главного кандидата", - сказал Конте. По его словам, "это и в интересах Италии", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом глава итальянского правительство не стал говорить, кого хотели бы в Риме видеть новым председателем ЕК. "Кандидат должен быть сильным и авторитетным", - указал Конте.