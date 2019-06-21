В ходе акций протеста у здания парламента Грузии полиция задержала 305 демонстрантов

Сотрудники МВД Грузии во время акций протеста в Тбилиси у здания парламента страны задержали 305 демонстрантов. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы ведомства Владимир Борцвадзе на брифинге,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Агрессивная часть участников акции в течение всей ночи продолжала совершать правонарушения. Они на рассвете уничтожили полицейские и гражданские автомобили и устроили погромы в частных объектах на прилегающей территории. За разные правонарушения задержаны 305 участников акции", - сказал он.