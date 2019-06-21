В ходе акций протеста у здания парламента Грузии полиция задержала 305 демонстрантов
Сотрудники МВД Грузии во время акций протеста в Тбилиси у здания парламента страны задержали 305 демонстрантов. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы ведомства Владимир Борцвадзе на брифинге,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Агрессивная часть участников акции в течение всей ночи продолжала совершать правонарушения. Они на рассвете уничтожили полицейские и гражданские автомобили и устроили погромы в частных объектах на прилегающей территории. За разные правонарушения задержаны 305 участников акции", - сказал он.
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-06-19
- 17:35 Азиатские индексы - 21-06-19
- 17:29 Премьер Италии: в ЕС могут отказаться от системы "главного кандидата" на пост главы ЕК
- 17:16 Британские ученые изобрели новый тип компьютерной памяти со сверхнизким энергопотреблением
- 17:07 В ходе акций протеста у здания парламента Грузии полиция задержала 305 демонстрантов
- 16:54 В Индонезии тридцать человек погибли при пожаре на фабрике
- 16:39 Захарова назвала провокацией радикалов беспорядки в Тбилиси
- 16:22 Для Армении важно сохранение стабильности в Грузии: политолог о грузинских развитиях
- 16:17 СМИ сообщили о взрыве в мечети в Багдаде
- 16:11 В Полиции Армении в ближайшее время могут объединиться повторяющиеся службы
- 16:04 Спикер грузинского парламента ушел в отставку Ираклий Кобахидзе
- 16:01 Мы рассчитываем на совместный с “Dassault systemes” исследовательский центр в Армении: президент встретился с руководителем “Dassault Grou” Оливье Дассо
- 15:47 В Евросоюзе заявили, что предпочитают не вмешиваться в ситуацию между США и Ираном
- 15:39 Правительство предлагает предоставить возможность регистрации актов гражданского состояния в любом удобном для гражданина органе ЗАГСа
- 15:33 Саакашвили вновь призвал своих сторонников в Грузии выйти на улицу и сменить власть
- 15:18 На премию “Европа Ностра” представлены два армянских проекта
- 15:18 Среди пострадавших, в результате столкновений в Тбилиси, и подвергнутых приводу, граждан Армении нет
- 15:10 Продолжайте спасать жизни: Арсен Торосян направил послание по случаю Дня медработника
- 15:07 NBC: в Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
- 15:01 Парламент Армении обсуждает вопрос избрания члена ВСС: “Мой шаг” предложил кандидатуру Вигена Кочаряна
- 14:59 Иран показал обломки сбитого беспилотника США
- 14:50 Армяне готовятся к религиозному обряду в армянском монастыре Св. Тадевоса (Фаддея) в Иране
- 14:47 Авиакомпания British Airways прекратила полеты над Ормузским проливом
- 14:29 Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
- 14:25 Валерий Осипян работу Полиции за последнее время оценивает отлично
- 14:23 Под председательством Мгера Григоряна в Минске состоялось заседание Совета ЕЭК
- 14:21 Кремль призвал к сдержанности по ситуации вокруг Ирана
- 14:14 Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией
- 14:07 Ваче Тертерян с представителями Всемирного банка обсудил вопросы модернизации оросительной системы
- 13:57 Google отказалась от выпуска планшетов
- 13:40 Для Лилит Макунц заявление Ваге Григоряна было неожиданностью
- 13:34 Госпитализирована певица Ромина Пауэр
- 13:29 Проживающие в России братья-армяне вернулись на родину для службы в Вооруженных силах Армении
- 13:13 Дни Еревана в Санкт-Петербурге: делегация во главе с Айком Марутяном находится в Северной столице РФ
- 13:10 СМИ: в Индии в результате ДТП с автобусом погибли 43 человека
19:57, 14.06.2019
Просмотрели 2693 раз Политика Баку по изоляции Арцаха не способствует мирному разрешению азербайджано- карабахского конфликта: МИД Арцаха
16:25, 15.06.2019
Просмотрели 2207 раз Глава Китая предложил Эрдогану расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом
16:27, 14.06.2019
Просмотрели 2120 раз Президент РА получает предложения и благодарственные письма от участников “Армянского саммита мыслей”
14:24, 14.06.2019
Просмотрели 2102 раз Президент Армении принял представителей Союза выпускников бейрутской семинарии Св. Григора Лусаворич.
11:32, 15.06.2019
Просмотрели 2094 раз Полиция считает неаргументированными слухи о том, что замначальника УБОП вымогал у хозяйствующих субъектов взятки