В Индонезии тридцать человек погибли при пожаре на фабрике

Тридцать человек, включая троих детей, погибли при пожаре на фабрике газовых зажигалок в Индонезии, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла утром в пятницу в районе Бинджай в провинции Северная Суматра. По словам очевидцев, в здании фабрики сначала произошел взрыв, сразу после которого начался интенсивный пожар, сообщает газета.

Так как фабрика находилась в районе с узкими улицами, прибытие пожарных расчетов на место было затруднено, что сильно замедлило тушение пожара. Несмотря на усилия пожарных и местных добровольцев, здание фабрики выгорело полностью,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После того, как пожар был потушен, пожарные и полицейские обнаружили в выгоревшем здании 30 тел погибших работников предприятия, включая троих детей, которых матери, по-видимому, взяли с собой на работу, говорится в сообщении.