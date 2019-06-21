Для Армении важно сохранение стабильности в Грузии: политолог о грузинских развитиях

Инцидент, возникший в Межпарламентской ассамблее православия в Грузии и вытекающие из этого развития, искусно использовали местные оппозиционеры. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал политолог Нарек Минасян, касаясь происходящих в Грузии событий.

“Прозвучали националистические заявления, вокруг которых очень быстро мобилизовались недовольные, к ним присоединились и представители оппозиционных политических сил и их лидеры. Они придали этому внутриполитическую окраску и искусно использовали ее”, - сказал Нарек Минасян. Политолог заметил, что уже были озвучены требования, связанные с отставками.

Касаясь комментариев о том, что предпринимается попытка помешать урегулированию отношений Россия - Грузия, Нарек Минасян отметил, что данное мероприятие не является частью урегулирования грузино-российских отношений. Обсуждения по российско-грузинским отношениям проходят в совершенно другом формате. Что касается возможных развитий, то политолог отметил, что та же оппозиция готова продолжить акции протеста, однако, с другой стороны, власти также настроены довольно решительно.

“Грузия для нас стратегический партнер, там у нас есть армянская община, следовательно, сохранение стабильности, исключение кризисов для нас важно. Необходимо, чтобы любая проблема была решена путем диалога. Кризис может содержать серьезные риски для всего региона. Тем более, что мы должны учитывать также и наличие армянской общины, для нас важно, чтобы их физическая безопасность не подвергалась риску любого типа”, - сказал Нарек Минасян.

В результате столкновений на проспекте Руставели в Тбилиси пострадали более 200 человек, в том числе полицейские и журналисты. 102 пострадавших остаются в медицинских учреждениях. Как сообщили грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.

Депутаты парламента Грузии 20 июня сорвали работу Межпарламентской ассамблеи православия. Присутствие российских депутатов было неоднозначно воспринято парламентариями Грузии, они подняли свой голос протеста в связи с участием российских депутатов. Протесты начались после скандала в связи с визитом депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который занимает пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации ситуации в стране.

От имени МИД России комментарий распространил замминистра иностранных дел Григорий Карасин. “Межпарламентская ассамблея православия, проведение заседания которой в Тбилиси было запланировано задолго до этого, использовала радикальную часть оппозиции для того, чтобы вызвать на улице беспорядки ”, - заявил Карасин. По его словам, это еще раз показывает эмоциональное отношение радикальной части грузинских политиков, которая “делает все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси”.