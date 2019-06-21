В Полиции Армении в ближайшее время могут объединиться повторяющиеся службы

В результате оптимизации, проводимой в Полиции Армении, повторяющиеся службы могут объединиться.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Полиции Армении Валерий Осипян.

“Этот вопрос был поднят также и в Национальном собрании РА во время обсуждения исполнения бюджета. Число сотрудников Полиции Армении не так уж и велико по сравнению с различными развитыми европейскими странами. Повторяющиеся услуги в рамках оптимизации могут стать единой”, - отметил Осипян.