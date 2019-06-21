Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

«Принятое решение является ответственностью перед народом», — заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Как отмечается, решение об отставке Кобахидзе было принято на политсовете партии под руководством ее председателя Бидзины Иванишвили.

Накануне в Тбилиси у стен парламента прошла акция протеста, которая переросла в столкновения митингующих с полицией. Участники акции требовали отставки Ираклия Кобахидзе, обвиняя его в предательстве родины.

Причиной для таких обвинений стал скандал, связанный с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.

Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Тем не менее один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия заявил, что акция продолжится у здания парламента в Тбилиси в пятницу, 21 июня. Он считает, что после произошедшего уже невозможно остановиться.