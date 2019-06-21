Мы рассчитываем на совместный с “Dassault systemes” исследовательский центр в Армении: президент встретился с руководителем “Dassault Grou” Оливье Дассо

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках визита на Парижскую Международную авиационную выставку в Ле Бурже встретился с президентом известной французской компании по стратегии и развитию “Dassault Group” Оливье Дассо.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, “Dassault Group” и, в частности, “Dassault Aviation” на этом авторитетном международном авиасалоне представляет самолеты военного и бизнес-класса компании.

Президент Саркисян и Оливье Дассо беседовали о возможных направлениях сотрудничества с Арменией. Были затронуты вопросы недавнего визита в Армению представителей компании “Dassault systemes”, входящей в состав “Dassault Group”, и уже намечаемое сотрудничество.

“Отношения между нашими странами очень важны, у нас очень хорошие отношения. Мы надеемся, что “Dassault systemes”, может быть, и “Dassault Aviation” будут осуществлять совместную работу с Арменией”, - сказал Оливье Дассо.

Президент Армен Саркисян выразил благодарность за дружбу и готовность к сотрудничеству. “Прежде всего, я ожидаю, что с “Dassault systemes” у нас в Армении будет создан исследовательский центр, который будет осуществлять инвестиции в области искусственного интеллекта, математики, информационных технологий. И благодаря всему этому “Dassault Group” и Армения станут долгосрочными партнерами”.

Затем президент Саркисян и Оливье Дассо совершили экскурсию по территории авиасалона, ознакомились с представленными “Dassault Aviation” моделями и их техническими возможностями.