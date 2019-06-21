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В Евросоюзе заявили, что предпочитают не вмешиваться в ситуацию между США и Ираном


Глава Европейского совета Дональд Туск убежден, что в ситуацию между США и Ираном "лучше не вмешиваться". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом председатель Евросовета заявил в пятницу на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

"Я убежден, иногда лучше не вмешиваться в ситуацию. Многие проблемы в мировой истории вызваны чрезмерно активными политиками, а не чрезмерно пассивными", - заявил Туск, отвечая на вопрос, почему главы государств ЕС ни ночью в четверг, ни утром в пятницу не обсуждали угрозу нападения США на Иран.

 

 




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