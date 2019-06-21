Правительство предлагает предоставить возможность регистрации актов гражданского состояния в любом удобном для гражданина органе ЗАГСа

Национальное собрание РА обсуждает вопрос устранения ограничений на обращение в органы для регистрации актов гражданского состояния и предоставления возможности обращаться в любой удобный орган. Как передает «Арменпресс», на пленарном заседании НС Армении законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “Об актах гражданского состояния” представила замминистра юстиции Армении Анна Вардапетян.

Наша первоочередная цель - решить ряд проблем, связанных с обслуживанием граждан в сфере регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС), снизить затраты времени, администрирование и вытекающие из этого возможные коррупционные риски. Проектом мы предлагаем предоставить право структурным и территориальным подразделениям агентства ЗАГСа Министерства юстиции РА предоставлять услуги по принципу одного окна и предоставить возможность лицу обратиться в самый удобный в территориальном плане орган ЗАГСа”, - сказала Вардапетян. В настоящее время существует практика, оставшаяся от прежних регулирований, что лица прилагаются к своим территориальным органам ЗАГСа и ограничены обязанностью обращаться только в эти органы. В результате орган может создать гражданину временное ограничение.

Вторая цель заключается в том, что мы по возможности уменьшаем расходы, связанные с предоставлением документа, это направлено на облегчение расходов и бремени как гражданина, так и госбюджета. Проектом предлагается, при желании, гражданин в электронном виде может отправить необходимый документ, который можно будет по коду QR верифицировать в любом месте”, - сказала Вардапетян.

Проектом решаются также процедуры государственной регистрации детей, рожденных с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Это приводит в соответствие с требованиями закона о репродуктивном здоровье и репродуктивных правах человека, которым установлена обязанность осуществления регистрации рождения ребенка на основе ДНК-теста. “Сегодня, поскольку у нас нет законодательного регулирования, мы осуществляем это на основе договора, заключенного с суррогатной матерью, однако законодательное урегулирование требует, чтобы было также решение ДНК”, - отметила замминистра.

В результате предлагаемых изменений в госбюджете будет сэкономлено около 27 млн драмов.