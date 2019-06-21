Саакашвили вновь призвал своих сторонников в Грузии выйти на улицу и сменить власть

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили призывает всех своих сторонников в пятницу снова выйти на проспект Руставели в Тбилиси, чтобы покончить с правлением лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сейчас все вопросы необходимо отложить в сторону, все, кто любит Грузию, в том числе все мои сторонники, должны выйти, чтобы убрать режим Иванишвили", - заявил Саакашвили в ходе видеотрансляции в соцсети.

По его словам, "недопустимо, чтобы средневековый феодал управлял страной, претендующей на то, чтобы быть частью Европы".

По его же словам, Иванишвили проводит политику России, которая принесла бедность и несчастья Грузии, которая когда-то была первой в мире страной-реформатором. "Этот человек разрушил грузинскую экономику, и миллионы грузин убежали из страны (...), а вчера он до конца насмеялся над нами и сравнял с землей", - сказал Саакашвили.

"Этот человек должен убраться и вернуть все, что украл у грузинского народа - миллиарды лари в течение последних лет", - заявил он.

"Сейчас Грузия - превыше всего, наше будущее, мы очень близки к смещению Иванишвили", - заключил бывший президент.