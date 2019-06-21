На премию “Европа Ностра” представлены два армянских проекта

На премию “Европа Ностра” в 2019 году были представлены два армянских проекта. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, представлены следующие проекты:

Модель предсказуемой археологии (исследование): археологическое исследование урартского наследия в Котайкском регионе;

Центр креативных технологий Тумо (образование, переподготовка и повышение осведомленности) - бесплатное обучение современным технологиям для детей.

Голосуйте за Армению по следующей ссылке: https://vote.europanostra.org/.

Срок голосования 15 сентября 2019 года.