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На премию “Европа Ностра” представлены два армянских проекта


На премию “Европа Ностра” в 2019 году были представлены два армянских проекта. Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, представлены следующие проекты:

  • Модель предсказуемой археологии (исследование): археологическое исследование урартского наследия в Котайкском регионе;
  • Центр креативных технологий Тумо (образование, переподготовка и повышение осведомленности) - бесплатное обучение современным технологиям для детей.

Голосуйте за Армению по следующей ссылке: https://vote.europanostra.org/.

Срок голосования 15 сентября 2019 года.




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