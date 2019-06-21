Продолжайте спасать жизни: Арсен Торосян направил послание по случаю Дня медработника

Министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян направил поздравительное послание в связи с Днем медработника. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемые медработники!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем медработника. Быть врачом - это, в первую очередь, миссия, которая требует огромной работы и преданности, высокой ответственности, заботы и мощной силы.

Спасение жизни становится возможным только благодаря кропотливой и самоотверженной работе, о что часто молчат, но за что почти всегда благодарны.

Здоровье - самое большое богатство человека, и благодаря Вам мы можем сохранить его.

Желаю Вам долгой, здоровой и благополучной жизни!

Продолжайте спасать жизни! “