NBC: в Филадельфии на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Сильный пожар вспыхнул в пятницу утром на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions, расположенном в южной части Филадельфии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, жители кварталов в непосредственной близости от завода также слышали серию взрывов. В борьбе с огнем участвуют экипажи нескольких десятков пожарных машин.

Информация о возможных жертвах пока не приводится.

Завод принадлежит нефтяной компании Sunoco, штаб-квартира которой находится в Филадельфии.